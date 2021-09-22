«السعدي» يتعاقد مع محمد رمضان لبطولة مسلسل جديد

أعلن محمد رمضان، التعاقد مع رجل الأعمال محمد السعدي، لتقديم مسلسل جديد برمضان 2022، من إخراج محمد ياسين، وكتب على «إنستجرام»: «تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان 2022، من إنتاج محمد السعدي، تأليف محمد فريد، للمخرج الكبير محمد ياسين.. رمضان يجمعنا إن شاء الله، وثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم».

محمد ياسين يعود للدراما

وتعاقدت شركة «MediaHub - سعدي جوهر»، مع المخرج الكبير محمد ياسين، من أجل تقديم عمل درامي في رمضان 2022، ‏‎ويأتي هذا العمل ضمن مساعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتقديم أعمال درامية مميزة في رمضان المقبل.

‏‎وبهذا التعاقد، تواصل شركة «ميديا هب سعدي- جوهر»، نجاحتها في الإنتاج الدرامي، الذي اقتحمته العام الماضي، بمسلسل لعبة نيوتن، الذي حصد كثيرا من الجوائز وإشادات النقاد والجمهور.

دراما لعبة نيوتن

‏‎وشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري تأليف وإخراج تامر محسن.