وزارة الصحة تكشف عن الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا

استقبلت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التساؤلات على الخط الساخن 105، متعلقة بالاعراص الجانبية للقاح استرازنيكا، بعد تعرض المواطنين لتعب وألم شديد عقب تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وطمانت الوزارة المواطنين بشأن جميع اللقاحات، مؤكدة أنها فعالة وآمنة، ولا داعي للخوف أو القلق، مؤكدة أنها مجانية.

الأعراض الجانبية للقاح أسترازينيكا

وبشأن الأعراض الجانبية للقاح أسترازينيكا، أكدت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، أن الأعراض الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو احمرار موضع التطعيم أو تنميل في العضلات أو إحساس بالتعب أو الإرهاق أو الرغبة في النوم الكثير، مشيرة إلى أنها تزول من تلقاء نفسها، وفي غضون يومين لا اكثر.

وناشدت الوزارة المواطنين بسرعة حجز لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين، بنسبة 40% بنهاية العام الجاري، لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

ونوهت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه في حال أخذ لقاح كورونا لا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس.

ولفتت الوزارة إلى أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، بل يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، متوقعة ارتفاع أعداد المصابين خلال الفترة المقبلة، نظرا لذروة الموجة الرابعة.