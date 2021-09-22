قلق بشأن مسئولين صافحوا وزير الصحة البرازيلي بالأمم المتحدة بعد إصابته بكورونا

بعد إعلان الحكومة البرازيلية، إصابة وزير الصحة، مارسيلو كيروجا، بـ فيروس كورونا المستجد، خلال مرافقته رئيس البلاد جايير بولسونارو، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أن وزير الصحة البرازيلي، دخل العزل الصحي بعد 24 ساعة من اجتماعه مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الذي يحضر الاجتماعات دون أن يرتدي أي كمامة.

الوزير البرازيلي جلس مع الوفد البريطاني قبل إعلان إصابته بكورونا

وتحدثت الصحيفة البريطانية عن شكوك وقلق بشأن الوفد البريطاني في الأمم المتحدة، خاصة أن الوزير البرازيلي، جلس بالقرب من جونسون ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس يوم أمس، خلال لقائهما مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو.

الوزير البرازيلي صافح «جونسون»

وأشارت الصحيفة، إلى أن «كيروجا»، 55 عامًا، شوهد وهو يصافح «جونسون» وربت على ذراعه خلال اجتماع أمس في القنصلية البريطانية العامة في نيويورك، لافتة إلى أنه على الرغم من إعلان الرئيس البرازيلي علنًا، أنه لم يتم تطعيمه ضد كوفيد 19، لم يكن جونسون وأعضاء الوفد البريطاني الآخرين يرتدون أقنعة.

وتطرقت المقابلة إلى التقدم الذي أحرزته البرازيل في مجال السيطرة على فيروس كورونا والتعاون بين السلطات الصحية في بريطانيا والبرازيل.

كورونا يقتل 600 ألف برازيلي

وأضافت إلى تظاهر البرازيليون في الشوارع؛ للتنديد بأسلوب «بولسونارو» المناهض للقاح كورونا والإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس؛ ما أسفر عن تفشي الفيروس الذي أودى بحياة ما يقرب من 600 ألف برازيلي.

كما أفادت بأن البرازيل ألغت مشاركتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الاختبار الإيجابي لـ«كيروجا»، وهي الحالة الثانية المصابة بفيروس كورونا التي تم اكتشافها في الوفد البرازيلي.