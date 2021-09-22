حذرت وزارة الصحة والسكان من التعامل مع أي دعوات للتسجيل لتلقي لقاح كورونا خارج موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، مؤكدة أن أي مواقع تسجيل أخرى غير تابعة لوزارة الصحة تعرض أصحابها للمسائلة القانونية، وشددت وزارة الصحة، في عدد من منشوراتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، على عدم التعامل مع أي جهة غير وزارة الصحة والسكان، ويقوم المواطنون الراغبون في تلقي لقاح كورونا بالتسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال هذا الرابط.

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان

وأكدت وزارة الصحة، ضرورة اتباع الخطوات في موقع تسجيل لقاح كورونا، وهي اختيار الفئة من بين 4 فئات على موقع الوزارة، وهي فئة الأطباء، وفئة أصحاب الأمراض المزمنة، وفئة المسافرين، وفئة «أخرى»، وبعد اختيار الفئة المناسبة يقوم صاحب الطلب بإدخال كافة البيانات الشخصية بدقة، وإرسالها عبر الصفحة الرسمية لتسجيل لقاح كورونا المستجد، ثم تقوم الوزارة بإرسال رسالة كود تأكيد لطلب المواطن، وبعد عدة أيام يجري إرسال رسالة بالموعد والمركز الذي يتلقي فيه المواطن لقاح كورونا.

مصر استقبلت 33.678 مليون جرعة من لقاحات كورونا

وأوضحت وزارة الصحة، أنه يجري الاستعداد لاستقبال شحنة من لقاح «فايزر»، وسيجري توزيعها في عدد من المحافظات، لافتة إلى أن إجمالي ما جرى استقباله من جرعات لقاحات كورون المختلفة: «أسترازينيكا، ساينوفاك، ساينوفارم، سبوتنيك، وجونسون أند جونسون»، بلغ 33.678 مليون جرعة، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول بقارة إفريقيا، التي عملت على تعدد مصادر اللقاحات لضمان الوصول لأكبر قدر من التغطية للقاحات مقارنة بمعظم دول القارة.