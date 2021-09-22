ضبط مصحة علاج إدمان بدون ترخيص بكرداسة: تعذيب واحتجاز 150 متعاطيا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 7 متهمين يديرون منشأة لعلاج الإدمان بدون ترخيص بكرداسة، واحتجزوا بداخلها 150 متعاطيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، باستئجار فيلا بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة، لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

المحتجزون بالمنشأة: المتهمون قاموا بتقييدنا والتعدي علينا

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة جرى استهداف الفيلا، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، وتبين أنهم 7 أشخاص -لثلاثة منهم معلومات جنائية - كما تبين وجود 150 شخصا بداخل الفيلا، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدي عليهم.

كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأقراص والأمبولات لأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية «ممنوع تداولها بدون استشارة طبية»، و20 عينة تحليل مخدرات، وعدد من السرنجات الطبية «مجهولة المصدر»، و5 دفاتر لإثبات بيانات النزلاء، ومبلغ مالي حصيلة ما يجري تحصيله من النزلاء.

كما جرى ضبط العديد من المخالفات أبرزها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، صرف أدوية بدون استشارة طبية، عدم وجود تجهيزات طبية، عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

اعتراف المتهمين

وبمواجهة المتهمين بالتحريات وأقوال النزلاء اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم في تكبيل وضرب النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

جرى تخاذ الإجراءات القانونية.