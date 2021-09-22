«المصرية للمناعة»: غسل الأيدي بطريقة صحيحة يقي الإنسان من 252 مرضا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الفيروسات التنفسية لها دور كبير في إصابة الأطفال بالأمراض بشكل عام، لذا يجب حمايتهم من هذه الفيروسات من خلال عدة أمور.

وذكر أنه يتم نقل الفيروسات للأطفال عن طريق العطس أو الكحة أو ملامسة سطح ملوث، «لو لامست سطحا ملوثا ووضعت يدي على أنفي أو الفم أو العين يبقى الفيروسات هتدخل جسمي، فإياكم والسطح الملوث».

وفاة 4.7 مليون شخص في العالم بسبب وباء كورونا

وحذر «بدران»، خلال حواره على شاشة «DMC» في برنامج «السفيرة عزيزة»، من ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم أو العين قبل تعقيم الأيدي، «بقول للأطفال خدوا معاكم صابون سايل في قطرة أثناء الذهاب للمدرسة»، فيوم 15 أكتوبر المقبل هو اليوم العالمي لغسل الأيدي، وهذا الأمر لو حدث بطرق سليمة وصحيحة يقي جسم الإنسان من 252 مرضا، «لو بنغسل إيدينا بطريقة صح مكنش فيه 4.7 مليون شخص توفوا بسبب كورونا».

بروتوكول غسيل الأيدي للحفاظ على النظافة الشخصية

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن غسيل الأيدي ليس أمرا سهلا، بل يجب غسل «أصبع أصبع»، فضلًا عن ضرورة خلع الغويشة أو الساعة أو الخاتم من الأيدي عند غسيلها، كما يتم غسل الأيدي ظاهرها وباطنها وحول العُقل وما بين الأصبع، وإذا لم يتوفر صابون سواء خلال السير في الشارع أو للطلاب في المدرسة، فعليهم استخدام الكحول، مؤكدًا أن هناك عددا كبيرا من المواطنين لا يفقه طرق العدوى.

بدران يُحذر من إطالة الأظافر

وحذر الدكتور مجدي بدران، من الأظافر الطويلة لأنها تحتوي على ملوثات أو فيروسات، ويجب ضمان نظافة الأيدي قبل ملامسة الفم والعين والأنف، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة ارتداء الكمامة ومعرفة اتكيت ارتدائها، «الكمامة دي ليها عمر، وعمرها 4 ساعات، وبعد ذلك لا تعد صالحة للاستخدام الآدمي، لو تم استعمال الكمامة لمدة 5 ساعات أو أصبح بها عرق أو مياه لا تعد صالحة أو ذات كفاءة».

الكمامات القطنية وطرق استخدامها

وعن الكمامات القطنية، شدد على ضرورة أن يقوم الشخص بغليها وكيها ووضع كلور عليها.

وذكر أنه يجب على الأطفال أن يصطحبوا 4 كمامات خلال ذهابهم للمدرسة، بألوان متعددة، حتى لا يختلط الأمر على الطفل بين الكمامة المستخدمة والجديدة، مشددا على ضرورة استخدام الكمامة ذات دعامة من أجل أن تكون محكمة ويتم تضييقها عند العين، «مينفعش تحط الكمامة على رقبتك أو فمك أو تلبسها لمجرد ذهابك البنك».