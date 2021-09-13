مجدي بدران: مصر سبقت دولا أوروبية في تصنيع اللقاحات.. وسنصدّر لأفريقيا

أشاد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بجهود الدولة المصرية في تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحًا أن تنوع اللقاحات أمر مهم للغاية، وتُعد نعمة كبيرة للغاية، إذ أصبحت مصر تسبق حتى بعض الدول الأوروبية في تصنيع اللقاحات، مؤكدًا أن إتاحة اللقاحات بهذا الشكل يسمح لنا بكبح جماح الموجة الرابعة من الفيروس، كما فعلنا في الثلاث موجات السابقة.

هناك دول دخلتها الموجة الخامسة من كورونا

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «التليفزيون المصري»، أن الدولة المصرية حريصة على استمرار مواجهة فيروس كورونا، كون العالم حتى أمس سجل 225 مليونا و412 ألفا و860 حالة إصابة، في حوالي أربع أو خمس موجات، موضحًا أن هناك دولًا دخلت الموجة الخامسة من هذا الفيروس، مثل إيران واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأسبانيا، محذرًا من خطورة وصول مصر للموجة الخامسة، إذ تشهد انتشارا رهيبا للإصابات.

من الضروري التفاعل مع جهود الدولة وتلقي التطعيمات

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه من الواضح للغاية بأن سلالة «دلتا»، قد يكون لها دور كبير للغاية في زيادة انتشار الإصابات في الدول التي ظهرت فيها الموجة الخامسة، موضحًا أن مصر للأسف الشديد تجاوزت الـ100 إصابة يوميًا بعد 15 أغسطس، ومنذ 2 سبتمبر تجاوزت مصر الـ300 حالة إصابة يوميًا، وبعد 9 سبتمبر، بدأت مصر تتخطى حاجز الـ400 إصابة يوميًا، لذا من الضروري التفاعل مع جهود الحكومة ونتلقى التطعيمات.

اللقاحات تمنع فرص الدخول للمستشفيات وظهور المضاعفات

وأردف الدكتور مجدي بدران أنه يجب على الشعب المصري أن يسبق شعوب العالم في أخذ اللقاحات، فكلما قللنا انتشار الفيروس في المجتمع من خلال الإجراءات الاحترازية والتطعيمات، منعنا نشأة سلالات جديدة وقللنا من تحور العدوى، مؤكدًا أن العدوى من الممكن أن تحدث في الذين تلقوا اللقاحات، ولكن يمنع اللقاحات أن يُسبب الفيروس مرضا شديدا أو يجبر الشخص على الذهاب للمستشفى أو وضعه على جهاز تنفس صناعي.

لقاح «موديرنا» أكثر فاعلية ضد «دلتا».. المتحور يثير ذعر العالم

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن توفير اللقاحات بشكل كبير في مصر، يجعل مصر قاعدة لإنتاج اللقاحات وتصنيعه، ومن ثم تحقيق الاكتفاء المحلي، والتصدير لأفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن لقاح «مودرنا» فعال للغاية وآمن يوفر حماية أقوى ضد متحور «دلتا» الذي يُثير ذعر العالم، كما أنه بالمقارنة مع اللقاحات الأخرى، يقلل نقل المصابين للمستشفى 10 مرات، ويخفض خطر الوفاة 11 مرة، وينتج ضعف الأجسام المضادة.

هناك تخوف من فيروسي الإنفلونزا وكورونا

وأشار إلى أن الدولة ستوفر لقاح «موديرنا» في القريب العاجل، الذي يقلل من دخول المضاعفات والذهاب للمستشفى، فالجرعة الأولى من هذا اللقاح ترفع الاستجابة المناعية لـ92%، والثانية 95%، وبعد 14 يومًا من التطعيم تبدأ الاستجابة المناعية في الظهور، مشددًا على ضرورة الذهاب لأخذ اللقاحات من أجل تقليل فرص ظهور سلالات جديدة من الفيروس، كما أننا مقبلون على فصلي الخريف والشتاء، وهناك تخوف من الإنفلونزا فضلًا عن كورونا.

نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن

ونصح الدكتور مجدي بدران أصحاب الأمراض المزمنة والربو والضغط المرتفع والسكر، وأصحاب زرع الأعضاء وكذلك كبار السن بالإقبال على التطعيمات التي توفرها الدولة المصرية، كون الآثار الجانبية بها نادرة جدًا وبسيطة ومتوقعة، كما وجه رسالة لتلك الفئات إضافة إليها الأطفال وكذلك السيدات الحوامل ومن يعاني من أمراض السمنة بأخذ اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية لمنع حدوث التهاب رئوي.