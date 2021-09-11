مجدي بدران: إصابات كورونا عالميًا أعلى عشرين مرة من الأرقام المعلنة

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن دول العالم جميعها تئن من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فدول العالم أصبحت في حرب شعواء مع فيروس يُصدر لنا وجوهًا جديدة في صورة سلالات متحورة يوميًا، من أجل استمراره معنا للأبد، ولهذا فإن دول العالم بشكل عام في حاجة ملحة لإنتاج عدد كبير من اللقاحات، فالعالم فشل في مواجهة كورونا بشكل فعال، فأعداد الإصابات والوفيات من الفيروس تزداد يومًا بعد يوم، إذ وصل عدد حالات الإصابات إلى 224 مليونا و876 ألفا و 971 مصابا، والواقع أن يتم ضرب هذا الرقم في 20 مرة، ما يُعني أننا نمر بكارثة عالمية.

مصر تفوقت على كورونا في 3 جولات.. وستنتصر في الرابعة

وطمأن «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «TeN»، الشعب المصري على الوضع الوبائي في البلاد، إذ ذكر أن مصر تفوقت على الكورونا في 3 جولات وستنتصر في الرابعة، ونعمل على عدم الوقوع في نفس الخطأ الأمريكي الخاص بتطبيق برامج الوقاية، إذ قاموا بتطعيم الملايين ولكنهم تخلصوا من الكمامة والاجراءات الاحترازية، وهذا يشكل خطأً كبيرًا لديها، فالأخطاء التي وقعت فيها أمريكا أدت إلى مضاعفة أرقام الإصابات والوفيات بشكل كبير، ويجب علينا الاستمرار في التدابير الوقائية والحصول على اللقاحات المتاحة بجانب العمل على إنتاج اللقاح المصري.

لقاحات كورونا الموجودة في مصر كافية للمواطنين

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن توفير لقاحات الكورونا في مصر يسد حاجة المواطنين، كما أن استيراد اللقاح في أى دولة في العالم عملية مكلفة ماديًا، موضحًا أنه يوجد الكثير من الأهواء السياسية التي من ممكن أن تهدد الدولة بالنقص أو الحرمان في لحظة من الحصول على اللقاحات، كما أن الخروج من الموجة الرابعة بسلام لن يحدث إلا في حالة وعي الناس بخطورة الموقف في الوقت الحالي ، متخوفًا في الوقت ذاته من أن الحالات في تزايد مستمر، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى الاكتفاء الذاتي في توفير لقاحات الكورونا.

دور الدولة في تصنيع وتوفير اللقاحات في مصر مهم للغاية

وأوضح الدكتور مجدي بدران، أن الدولة المصرية قامت بدور مهم جدًا في توفير اللقاحات وتصنيع اللقاحات، وهذا يعد إنجازًا حضاريًا كبيرًا، كما أن توطين صناعة اللقاحات في مصر سيفيد في بناء قاعدة صناعية جديدة لإنتاج اللقاحات ومواجهة أي سلالات قادمة لفيروس الكورونا وأي فيروسات جديدة أو مستجدة في المستقبل، مؤكدًا أن مصر في سبيلها لإنتاج مليار ومائتي مليون جرعة لقاح ضد الكورونا في السنة الواحدة، وتسعى أن تكون لديها صناعة جديدة نستطيع من خلالها التصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية حتى بعد التطعيم بلقاح كورونا.

نصائح للمواطنين لتفادي الإصابة بفيروس كورونا

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن معظم الأشخاص لا يغسلون أياديهم بالطريقة الصحيحة، حيث يجب غسل الأيدي من الداخل والخارج جيدًا والأصابع بالماء والصابون، قبل ملامسة الأنف والفم والعين، ويجب ألا نلمس الكمامة ولا نرتديها أكثر من 4 ساعات، ونقوم بتعقيم أيدينا في حالة ملامسة الكمامة، ومن الأهمية التباعد الاجتماعي حتى لا تنتقل العدوى، كما أن العدوى يمكن أن تحدث خلال العين.