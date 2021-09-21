مجدي بدران: غالبية المصابين بـ«دلتا» لا تظهر عليهم أعراض

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه يجب على المواطنين بشكل عام، والمسنين وذوي الأمراض المزمنة وأصحاب متلازمة داون بشكل خاص الاهتمام بأنفسهم خلال الفترة الحالية خاصة مع انتشار سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحًا أنه حال شعور الأشخاص ببعض أعراض كورونا وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، ولم تستجب لمخفضات الحرارة خلال يومين لـ5 أيام التوجه لأخذ الرعاية الصحية.

أصحاب متلازمة داون يعانون من نقص شديد في المناعة

وأضاف «بدران»، خلال حواره على شاشة «extra news»، أن أصحاب متلازمة داون يعانون من نقص شديد في المناعة، وهذا قد يُعرضهم للإصابة بأمراض تنفسية وأزمات تنفسية 13 ضعف الطفل العادي، كما أن هذه الفئة ربما لا يستطيعون ارتداء الكمامات أو غسل الأيدي، لذلك يجب تدريبهم على مثل هذه الأمور والإشراف عليهم بشكل جيد، موضحًا أن هذه الفئات فضلًا عن السيدات الحوامل عليهم الحصول على تطعيم الانفلونزا الموسمية، واتخاذ التدابير الوقائية.

«بدران»: هناك أشخاص لا يصابون بالإنفلونزا أو أي نزلات برد

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن هناك ملايين من الأشخاص يطبقون الاجراءات الاحترازية قبل ظهور فيروس كورونا، ولم يُصابوا بكورونا عندما جاءت، ولم يُصابوا بالإنفلونزا أو أي نزلات برد، « دول بيغسلوا إيديهم كويس ولا لابسين غويشة ولا خاتم ولا ساعة»، مناشدًا الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا بعدم ركوب الأسانسير، « لو اضطررنا نركبه أهم حاجة ميكونش فيه زحمة، ومنتكلمش مع حد أثناء وجودنا في الأسانسير».

60% من حالات الإصابة بسلالة دلتا بدون أعراض

وأوضح الدكتور مجدي بدران أن الحمل الفيروسي داخل المريض بسلالة «دلتا» أصبح 1000 ضعف الذي كان موجودًا في المصاب بسلالة ووهان، «يعني مصاب دلتا هيطلع منه فيروسات كتيرة أوي ممكن تعدي اللي حواليه كلهم، وقد يقذف الآخرين بالفيروسات، كما أن 60% من حالات الإصابة بسلالة دلتا بدون أعراض، وبيكون فيه كمية فيروسات كبيرة جوه الجسم، كل اللقاحات اللي موجودة بتقلل من الحمل الفيروسي ده، لو خدنا اللقاح هيبقى الحمل الفيروسي قليل جدًا».

نطمع على ديسمبر الانتهاء من تطعيم 40% من الشعب

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية، أن اللقاحات تقلل من نشأة أي سلالة جديدة، لذلك يجب التجاوب مع الدولة وجهودها في الحصول على التطعيم، من أجل تقليل فرص حدوث طفرات ومتحورات ونشأه سلالات جديدة، إذ إن هناك تخوفا من ظهور سلالات أسرش من دلتا، « نطمع على ديسمبر نكون قد انتهينا من تطعيم 40% من الشعب المصري، لو وصلنا 90% يبقى مصر أول دولة في العالم تقضي على كورونا»، مستنكرًا في الوقت ذاته أن التدابير الوقائية لا تُطبق.

«بدران»:الإصابات بكورونا كبيرة جدًا نتيجة تجاهل المواطنين للإجراءات الوقائية

وتابع: «الإصابات بتاعة كورونا لازم نضربها في 10 عشان نوصل للرقم الحقيقي، وهذا يعني أن الإصابات بكورونا كبيرة جدًا، نتيجة جهل الناس أو تجاهلها للإجراءات الوقائية، يعني الكمامة طالما خلعتها مش هلبسها تاني، الكمامة قد تكون قاتلة، مينفعش ألبسها أكثر من 4 ساعات لأنها تعد ملوثة، الكمامة يجب وضعها على الأنف وارتدائها بشكل صحيح، ويجب أن نقوم بغلق الدعامة أعلى الكمامة، ولو لامست الكمامة يبقى إيدك ملوثة».