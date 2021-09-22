كشف ملابسات اختطاف طفل بالجيزة: القبض على 5 متهمين طلبوا فدية من والده

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، من أحد الأشخاص وزوجته، باختفاء نجلهما «8 سنوات» بعد خروجه لشراء بعض المستلزمات من المنطقة، وعقب ذلك تلقى والده اتصالا هاتفيا من مجهول -من رقم مُحدد- قام بمساومته على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراح نجله.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص - جميعهم مقيمون بدائرة القسم- ونتيجة لتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح الطفل المختطف بالقرب من محل إقامته.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام مركبة «توك توك» ملك وقيادة أحدهم، بتحريض من أحد المتهمين لعلمه بأن والد الطفل وجدته ميسورا الحال، وجرى بإرشادهم ضبط «التوك توك» المستخدم في ارتكاب الواقعة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.