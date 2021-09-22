«صحة السويس»: مستشفياتنا ستضاهي نظيراتها العالمية بعد «التأمين الصحي»

كشف الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، تفاصيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، فذكر أن المحافظة تضم 29 وحدة ومركز طبي، بالإضافة إلى 5 مستشفيات كبرى، يحول إليها الكثير من الحالات، وخاصة الحالات ذات الحاجة لتدخلات أو رعاية كبيرة، وذلك خلال لقاء خاص على شاشة «TeN».

منظومة التأمين الصحي ستشمل كل الفئات

وأضاف «الحفناوي»، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، سيشمل كل الفئات، «العيان وبيته وأهله، كل الناس هيشملها التأمين الصحي الشامل»، حتى أن الدولة ستتكفل بالدفع لغير قادرين، ويشمل كل الخدمات، سواء عمليات كبرى أو عمليات صغرى، وهي نقلة نوعية جديدة بخدمة طبية، على جودة كبيرة تضاهي المستشفيات والوحدات العالمية إن شاء الله.

الصحة قطعت شوطًا كبيرًا في منظومة التأمين الصحي بالسويس

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، إلى أن الوزارة قطعت شوطا طويلا في منظومة التأمين الصحي بالمحافظة، ومن المزمع أننا على نهاية العام، نبدأ نعمل بشكل جزئي، إذ سيجري تشغيل العيادات الخارجية، «إن شاء الله بقى على شهر 6 المقبل، سنكون انتهينا من المنظومة بشكل كامل، بسعة سريرية تفوق الـ400 سرير، وتشمل كل الخدمات».

وأوضح أن التأمين الصحي الشامل، يُعد أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر، وأكبر ضمانة لعلاج كل المصريين، بما يشمله من خدمات ورعاية صحية متميزة وبجودة عالمية، فهو نظام صحي تكافلي، يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة عالية، وفقًا لمعايير الجودة، وممارسات الصحة العالمية لكل المواطنين دون تفرقة أو تمييز.