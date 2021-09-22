الوزراء: توسع تدريجي في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات (جراف)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديد بعنوان «توسع تدريجي في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات»، حيث أشار الإنفوجرافيك إلى نجاح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في تحقيق زيادة بإيراداتها بنسبة نمو بلغت 36% خلال العام المالي الماضي 2021/2020.

قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الشامل التي تتحملها الدولة وصلت لنحو 40 مليون جنيه

ووصلت قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب بيان عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، التي تتحملها الخزانة العامة للدولة لنحو 40 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2020، كما جرى إتاحة أكثر من 2850 خدمة طبية بالمنظومة حتى الآن، وتشمل: الأشعة، والتحاليل، والتدخل الجراحي، والأدوية المعتمدة عالميًّا، وخدمات أخرى، إضافة إلى تحديث قائمة أسعار الخدمات الصحية، ووضع قوائم مرنة، للتعاقد بين الهيئة ومقدمي الخدمة من القطاعين الحكومي والخاص، وكل ذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والوصول إلى مختلف الفئات المجتمعية، في جميع أنحاء الجمهورية؛ لرفع العبء المادي والمعنوي عنهم، وضمان حياة كريمة وصحية لأبناء المجتمع المصري.