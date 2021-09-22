دعوات لزيادة حصص المحطات من البنزين والسولار خلال الشتاء

طالبت الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، وزارة البترول، بضرورة ضخ كميات إضافية من البنزين والسولار فى محطات البنزين، تزامنا مع موسم العودة للمدارس، ودخول الموسم الشتوي الأكثر استهلاكا للمواد البترولية.

وتقدر إحصائيات رسمية معدلات استهلاك البنزين في السوق المحلي المصري، بنحو 20 مليون لتر يوميا، كما بلغت معدلات استهلاك السولار 40 مليون لتر يوميا.

استهلاك المواد البترولية يتزايد في موسم الشتاء

وقال عفيفى بدوي نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، إن استهلاك المواد البترولية، يتزايد فى موسم الشتاء بشكل كبير، مقارنة بفصل الصيف، وذلك بحدود 25% زيادة.

وأرجع بدوى في تصريحات لـ«الوطن»، زيادة استهلاك المواد البترولية في شهور الشتاء، إلى العودة إلى المدارس، وزيادة تداول المواد الغذائية، مع زيادة الإقبال على وسائل التدفئة لمزارع الدواجن وثلاجات الحفظ.

25% نموا في استهلاك البنزين والسولار في الشتاء

وخلال فصل الشتاء، يرتفع الطلب على أسطوانات البوتاجاز اللازمة لتدفئة قطعان الدواجن، وهو ما يصرف من تكاليف التربية شتاءً.

أسعار أسطوانات البوتاجاز الصغيرة تبلغ 65 جنيها

وأوضح نائب رئيس شعبة المواد البترولية، أن حجم الاستهلاك اليومي من أسطوانات البوتاجاز، يبلغ نحو مليون أسطوانة، مؤكدًا أن الأوضاع خلال الفترة الحالية مستقرة، وهناك استقرار فى الأسعار، ولا يوجد أي أزمات في المعروض، مشددًا على أن الدولة لديها احتياطي ومخزون من المواد البترولية، يستخدم في حالات الطوارئ أو توقف المواني في حالة النوات والتقلبات الجوية.

وتابع في تصريحه، أن أسعار أسطوانات البوتاجاز تبلغ 65 جنيها الصغيرة، و130 جنيها للأسطوانة ذات الحجم والسعة الأكبر، لافتا إلى أنه رغم ارتفاع معدلات الاستهلاك في الشتاء، إلا أن توافر المعروض يمنع من وجود أي زحام على المستودعات.

دعوات لزيادة حصة المحطات من الوقود خلال الشتاء

وفي وقت سابق، قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه لا توجد أي نية لرفع الدعم عن أنبوبة البوتاجاز الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

احتياطي المواد البترولية لمحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز مؤمن

ولفت عفيفي بدوي إلى أن تغطية الغاز الطبيعي لجميع المحافظات أدى إلى وفرة في البوتاجاز وحدوث فائض وتقليل حجم الحصص نتيجة تراجع الطلب وخاصة في فصل الصيف.

وأشار نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية إلى جاهزية الدولة لتأمين احتياجات المستهلك، وأن احتياطي المواد البترولية لمحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز مؤمن بشكل كامل.

وأعلنت وزارة البترول في وقت سابق، أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول العام 2023 م.

وشدد على أهمية مشروعات التكرير الجديدة التى ينفذها قطاع البترول ضمن خطته لزيادة تأمين واستدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي.

وأفاد بأنها بدأت تؤتي ثمارها بتشغيل عدد من المشروعات ضمت مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، والبنزين عالى الأوكتان بأنربك بالأسكندرية، والتشغيل التجريبى لمجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان بمصفاة أسيوط لتكرير البترول، ضمن مشروعات تنمية الصعيد، وهو ما يحقق أهداف استراتيجية قطاع البترول فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار عام 2023.