الطاهري: بيان مجلس الأمن حول سد إثيوبيا يعتبر انتصارا للموقف المصري

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن العودة إلى مفاوضات سد إثيوبيا، اقتربت، والسبيل المصري لتحقيق الغاية وتحقيق المصلحة للجميع في طريقه للحدوث بالفعل، لافتا إلى أن مجلس الأمن أصدر بيانًا رئاسيًا ملزمًا للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بالعودة إلى التفاوض وفق اتفاق المبادئ حول السد.

موقف مجلس الأمن من السد الإثيوبي «انتصار»

وأضاف الطاهري خلال تقديمه برنامج «60 دقيقة»، المذاع على قناة EXTRA NEWS، اليوم الخميس، أن موقف مجلس الأمن الأخير، يعتبر انتصارا لفلسفة توجه مصر لمجلس الأمن، متابعا «الموقف الإثيوبي كان به حالة من التناقض تجاه بيان مجلس الأمن».

وأشار الإعلامي أحمد الطاهري، إلى أن مصر ترغب في التوصل لاتفاق قانوني ملزم في ملف مفاوضات سد إثيوبيا، ومصر دولة عصرية تمهد لما تريده دون استخدام لغة إثارة أو تهديد، لافتا إلى أن الخارجية السودانية، رحبت ببيان مجلس الأمن ودعت لاستكمال المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

مصر ترغب في التوصل لاتفاق قانوني ملزم في ملف المفاوضات

وصدر بيان من مجلس الأمن الدولي حول أزمة السد الإثيوبي، حيث شجع مصر وإثيوبيا والسودان، على استئناف المفاوضات في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد إثيوبيا، وذلك في إطار زمني معقول، وفق بيان من وزارة الخارجية المصرية.

وفي هذا السياق، أعربت مصر عن ترحيبها بالبيان الرئاسي الصادر اليوم، عن مجلس الأمن، في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، أكدت مصر أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول السد الإثيوبي، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي.