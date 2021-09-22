«الفيضانات»: انهيارات بالجزائر.. وتضرر الآلاف بجنوب السودان

شهدت الجزائر العاصمة ومدن وسط وشرقى البلاد، هطولاً كبيراً للأمطار تسبب فى فيضانات وقطع الطرقات وانهيارات جزئية فى بعض المبانى.

فيما تسارع السلطات لسحب المياه المتجمعة فى بعض الأحياء السكنية وتسهيل عودة حركة التنقل، وتوقفت حركة المرور على الطريق السريع الرابط بين ولايتى تيبازة والعاصمة الجزائرية، بسبب فيضان مجرى وادى مزفران الذى يقع أسفل الطريق.

فيما دعت السلطات سائقى السيارات إلى توخى الحيطة والحذر.

وأعلنت مصالح الدفاع المدنى أنه تم غلق عدة طرق وتوقف كامل لحركة السيارات والراجلين فى بعض المناطق كتيبازة، وقرب العاصمة الجزائرية، بسبب الأمطار الغزيرة التى هطلت منذ صباح أمس الأول.

وفى السياق نفسه، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية عن تضرر 426 ألف شخص جراء الفيضانات، التى شهدها جنوب السودان، حيث جرفت مياه الأنهار منازل ومزارع، مشيراً إلى أن عناصر الإغاثة اضطروا لاستخدام الزوارق والقوارب للوصول إلى الأشخاص المحاصرين، مشيراً إلى أن التوقعات تفيد بتجدد الأمطار الغزيرة والفيضانات فى الأشهر المقبلة.

زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب سواحل أستراليا

من جهة أخرى، ضرب زلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر، الساحل الجنوبى الشرقى لأستراليا. وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن «الزلزال ضرب على عمق 10 كيلومترات».

وأكدت الهيئة أن «الزلزال وقع عند دائرة عرض 37.488 جنوباً، وخط طول 146.364 شرقاً، وأن مركزه كان خارج مدينة ملبورن، وشعر به فى كل من العاصمة كانبيرا وأكبر المدن سيدنى، كاشفة أنه الثامن فقط منذ عام 1973، الذى يتخطى حاجز الـ5 درجات على مقياس ريختر، وأنه لم يتم الإعلان عن موجات مد عاتية تسونامى، كما لم يتم الإبلاغ عن أضرار مادية أو بشرية».