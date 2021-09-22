لطيفة تنافس على جائزة أفضل مطربة في شمال إفريقيا من «afrima»

أعلنت منظمة جوائز الموسيقى الإفريقية «afrima» قائمة المتنافسين على جوائز الدورة الجديدة لعام 2021، التى يتنافس فيها المطربون على 30 جائزة في مختلف أنواع وألوان الموسيقى.

لطيفة تنافس هايدي موسى وأمل المثلوثي وجيلان على الجائزة

ووضع منظمو الجائزة اسم الفنانة التونسية لطيفة على رأس المرشحين لنيل جائزة أفضل مطربة في شمال إفريقيا عن أغنيتها الجديدة «الأستاذ»، والتي طرحتها منذ أيام قليلة، منافسة بذلك عدد من الفنانات منهن هايدي موسى من مصر، والتونسية أمل المثلوثي، والمغربيات عبير وجيلان وسلمى رشيد.

«الأستاذ» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي

وأغنية «الأستاذ»، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وماستر هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.

وتقول كلمات الأغنية:

حبيبي مهنينى مدلعني

من نظرة عين بيوقعني

فحنانه تملي مطمعني

يا سلام ياسلام

راجل لاء سيد الرجالة

بيغير ومعيشني في حالة

ولطبعه الحامي أنا مياله

مفيهاش دي كلام

الأستاذ الأستاذ

عيونه لُذاذ الأستاذ

أنا مستكفيه بالأستاذ

زايدة الحنيه في الأستاذ

عن الناس مستغنية بالأستاذ

بالحُب بالحنية

عن الناس أنا مستغنية

مش عايز أنا غيرة

خلاص حبيبي

أما يعدي نوسعله

والنبي ده أنا ما أقدر على زعله

ولا بعمل حاجة غير ما أرجعله

ويقولي تمام

سندّي وع الدنيا

مقويني يستاهِل

ده أنا أشيله في عيني

وأتكلم ع اللي بينه وبيني

لخمس أيام.