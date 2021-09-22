عمرو دياب ومحمد رمضان يتنافسان على لقب أفضل مطرب شمال إفريقي

أعلنت منظمة جوائز الموسيقى الافريقية «afrima» عن لائحة المتنافسين على جوائز الدورة الجديدة لعام 2021، والتى يتنافس فيها المطربون على 30 جائزة في مختلف أنواع وألوان الموسيقى.

ترشيح أغنية «يا أنا يا لأ» للهضبة

ووضع القائمون على جائزة أفضل مطرب لشمال إفريقيا النجمين عمرو دياب ومحمد رمضان لنيل الجائزة، حيث رُشح عمرو دياب عن أغنية «يا أنا يا لأ»، في حين رُشح الفنان محمد رمضان عن أغنية «يا حبيبي» التي قدمها رفقة المطرب الفرنسي ميتري جيمس ذات الأصول الكونغولية.

ترشيح «يا حبيبي» لـ محمد رمضان

كما يتنافس مع النجمين على نيل الجائزة كل من «سولكينج» و«دي جي مو جرين» من الجزائر، و«زوهير» و«مسلم» و«ديزي دورس» من المغرب.

يذكر أن الفنان محمد رمضان فاز بتلك الجائزة العام قبل الماضي، وتسلمها في دولة نيجيريا.

سولكينج ينافس دياب ورمضان على الجائزة

يذكر أن آخر أغنيات عمرو دياب، كانت «أحلى ونص»، التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر، ولحنها محمد يحيى، ووزعها أحمد إبراهيم، ومكساج أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنا رأي أنت الاحلى ونص

مبمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنت الحلم اللي أنا راسمه بالمسطرة

سيب نفسك حبة حبة طب حته صغيرة

حقك تتقل اوي خد اه في نفسك قلم

بصراحة جمالك أشهر من النار على العلم

أنا رأي أنت الأحلى ونص

مبمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

أنا رأي أنت الأحلى ونص.