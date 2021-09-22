مصر تستقبل 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا بمطار القاهرة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا، قادمة من ألمانيا، تضم نحو مليون ونصف المليون جرعة، قادمة من ألمانيا، استعدادا لتوزيعها على مراكز اللقاحات على مستوى الجمهورية، لاستكمال تطعيم المواطنين ضد الفيروس المستجد.

وصول شحنة لقاح أسترازينيكا من ألمانيا

وبحسب مصادر مطلعة في مطار القاهرة، تصل شحنة لقاح أسترازينيكا، قادمة من ألمانيا على متن طائرة شحن تابعة للشركة الوطنية «مصر للطيران»، ويكون في استقبالها بالمطار، وفد من ممثلي السفارة الألمانية بالقاهرة، ومساعد وزير الصحة والسكان، فور وصولها إلى قرية البضائع.

تحليل شحنة لقاح أسترازينيكا في معامل هيئة الدواء المصرية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن شحنة لقاح أسترازينيكا، سوف تخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية، لافتة إلى أن «أسترازينكا» أثبت فعالية ضد فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ منَ منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.