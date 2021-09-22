نقيب الإعلاميين ينعى المخرج سامح رمضان

نعى النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، المخرج الشاب سامح رمضان، مخرج برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، الذي وافتة المنية اليوم.

المخرج سامح رمضان

وبحسب بيان صادر عن نقابة الإعلاميين، منذ قليل، قال نقيب الإعلاميين إن المخرج سامح رمضان «من أفضل المخرجين الواعدين، وكان مثالا يحتذى به في الاجتهاد والإخلاص ويشهد له بالكفاءة والالتزام في العمل» بحسب تعبيره.

نقابة الإعلاميين

واختتم البيان بقوله: «ويدعو نقيب الإعلاميين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وفاة سامح رمضان

وأعلن حازم شفيق، رئيس قناة الحياة، وفاة المخرج سامح رمضان مخرج برنامج «الحياة اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021.

وكتب شفيق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي وابني وصديقي الغالي المخرج سامح رمضان».

وأضاف «كان معي اليوم بمكتبي، مواصلا عمله بكل جد وإخلاص، وتركته منذ ساعات قليلة، ليصلني خبر وفاته بمعهد ناصر الآن، وسبحان من له الدوام، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك».

وعن تفاصيل وفاته، تردد أن المخرج سامح رمضان أصيب بالإجهاد، ورغم تعبه إلا أنه كان مستمرا في عمله طوال اليوم، وعقب انتهائه من العمل، شعر بأزمة صحية مفاجئة، ليذهب على الفور لمعهد ناصر ليرحل عن عالمنا بعد دخوله المعهد بلحظات قليلة.