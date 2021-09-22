تعرف على غرامات المترو: «عشان متتعرضش للدفع في أيام الدراسة»

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2021، ويحرص الكثير من طلاب الجامعات، على استخدام مترو الأنفاق، باعتباره وسيلة نقل أساسية لهم، حتى يتمكنوا من الوصول إلى جامعاتهم الموجودة في محيط القاهرة، وفي كثير من الأحيان، يتعرض الطلاب إلى عدد من المواقف المختلفة، التي تعرضهم لدفع غرامة مالية.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، غرامات مترو الأنفاق، حتى يجري توضيحها لطلاب المدارس والجامعات، حتى يستطيع الطالب تجنبها، وفق الموقع الرسمي لمترو الأنفاق، كالتالي:

غرامات مترو الأنفاق

تختلف قيمة غرامات مترو الأنفاق، التي يتم تحديدها وفق نوع الغرامة، والتي جاءت كالتالي:

غرامة فئة 30 جنيها

تلك الغرامة يتم تحصيلها بمعرفة أفراد شرطة المترو في الحالات التالية:

1- في حالة التدخين داخل عربات المترو والمحطات.

2- ركوب العربات المخصصة للسيدات.

3- إلقاء المخلفات بداخل المحطات والقطارات.

غرامة فئة 50 جنيها

تحصل بمعرفة أفراد شركة المترو من مشرفين ومفاجئين، في الحالات التالية:

1- الركوب بدون تذكرة.

2- عدم استخدام التذكرة أثناء الدخول من البوابات.

3- استخدام تذكرة سبق استخدامها.

4- السفر بتذكرة بتخفيض لا يستحقه.

5- تجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك.

غرامة فئة 100جنيها

يجري تحصيلها بمعرفة أفراد شرطة المترو، في الحالات التالية:

1- مزاولة البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح.

2- التسول بالمحطات والقطارات.

3- القيام بلصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح.

4- عبور شريط سكة المترو.

5- إساءة استعمال والعبث بأدوات ومعدات والأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات.

6- استخدام آى آلات أو معدات في غير المخصص لها.

7- إعاقة غلق أبواب القطارات.

غرامة تأخير القطارات

1- تصل غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة أحد الركاب لمبلغ 300 جنيه للدقيقة الواحدة، حيث تعتبر هذه الغرامة كوسيلة لردع الراكب المخالف ولعدم تكرار المخالفة التي تؤدى الى تأخير القطارات.

2- تصل غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة إحدى الشركات بمبلغ 400 جنيه للدقيقة الواحدة، بالإضافة إلى قيمة الأضرار الناتجة عن تأخير القطارات.