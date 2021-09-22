«المترو»: استخراج اشتراكات الطلاب بعد 10 أيام.. والأسعار تبدأ من 33 جنيها

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، فتح باب استخراج اشتراكات الطلاب في المدارس والجامعات؛ استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، يوم 2 أكتوبر المقبل، أى بعد 10 أيام، مشيرا إلى أن هناك 98% تخفيضات على أسعار الاشتراكات.

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وأن جميع القطارات سيتم تجهيزها وصيانتها، قبل انطلاق الرحلات، مع بدء الدراسة في المدارس والجامعات.

أسعار الاشتراكات تبدأ من 33 جنيهًا

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار اشتراكات الطلاب تبدأ من 33 جنيها وتصل إلى 41، وأنه لا يوجد أى زيادات على أسعار الاشتراكات، منوها إلى أن الشركة بدأت في الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة منافذ بيع التذاكر متنقلة داخل المحطات، لمنع الزحام داخل صالات المحطات، علاوة على توفير الفكة بجميع شبابيك التذاكر.

وأشار إلى أن منافذ استخراج التذاكر بجميع محطات الخطين الأول والثاني، ستبدأ في 2 أكتوبر المقبل، مطالبا الطلاب الراغبين في استخراج الاشتراكات، ارتداء الكمامات الطبية أثناء استخراج الاشتراكات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بكورونا.

وترصد «الوطن» الأوراق المطلوب لاشتراكات المترو للطلاب:

1- يملأ الطالب استمارة الاشتراك ويعتمدها ويختمها من المدرسة أو الكلية أو المعهد ويقدمها إلى شركة مترو الأنفاق.

2- يسحب الطالب استمارة اشتراك من أي محطة مترو بقيمة 5 جنيهات لأول مرة عمل الاشتراك.

3- 25 جنيها رسوم الكارت الذكي للتذكرة يسددها الطالب مرة واحدة فقط.

4- على الطالب إحضار 2 صورة شخصية مقاس 4 × 6.

5- على طالب الاشتراك إحضار صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد، ويستخرج الطالب اشتراكه بمجرد تقديمه الاستمارة معتمدة من الجامعة أو المدرسة أو المعهد لشباك الاشتراكات.

أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب 2021.. تصل إلى 41 جنيها

1- اشتراك استقلال 25 محطة بقيمته 33 جنيها في الثلاث مراحل.

2- اشتراك استقلال 39 محطة بقيمته 41 جنيها في الثلاث مراحل.