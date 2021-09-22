محمد التاجي يشيد بدعم السيسي للفنانين: «إحنا محتاجين طبطبة ورعاية»

أشاد الفنان محمد التاجي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد مظلة تأمينية للفنانين ضد المخاطر، موضحًا أن البعض يعتقد أن جموع الفنانين يحصلون على رواتب كبيرة مثل بعض الفنانين الذين لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة: «الفنانين المصريين في حاجة للطبطبة، ومحتاجين رعاية».

معاش الفنان المتقاعد 150 جنيها في الشهر

وأضاف «التاجي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «توك شو العرب»، مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، الذي يُعرض على «الحدث اليوم»: «الحمد لله على هذا القرار، ولكن التأمين لا يجب أن يكون ضد المخاطر، ولكن يجب أن يكون ضد أي شيء يؤدي إلى إيقاف الفنان عن استكمال مسيرته الفنية»، موضحًا أن الفنان في أي عقد يقوم بتوقيعه يخصم منه 2% لصالح النقابة، وهذا الأمر لا يوجد إلا في نقابة الممثلين، ورغم ذلك موارد النقابة لا تكفي لحماية الفنان في نهاية حياته، فمعاش الفنان المتقاعد 150 جنيها في الشهر.

وتابع الفنان محمد التاجي: «الحمد لله ربنا لسه ساترها معانا، لكن في بعض الفنانين لا يمتلكون قوت يومهم، والفنان مش الـ200 أو الـ300 اللي معروفين على الشاشة، في فنانين بيقفوا خلف الكاميرا وخلافه»، متوجهًا بالنيابة عن جموع الفنانين بالشكر والتقدير والاحترام للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذا القرار الذي يتعامل مع كافة الملفات في خطوط متوازية.

هاني كمال: الرئيس لا يهتم فقط بالبنية التحتية بل يعمل على بناء الإنسان المصري

من جانب آخر، أشاد الفنان هاني كمال، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الفنانين، موضحًا أن هذا القرار يعكس مدى اهتمام الرئيس بأبناء الشعب المصري، ويدل على أن الرئيس لا يهتم فقط بالسياسة الداخلية والبنية التحتية، ولكنه يعمل على بناء الإنسان المصري في ظل العمل على بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن الرئيس السيسي، يعلم أن عمل الفنان موسمي، وأنه قد يمرض ولا يجد نفقات العلاج: «قرار الرئيس بالتأمين على الفنانين ضد المخاطر أمر جيد للغاية، ودليل على اهتمام الرئيس بكافة فئات الشعب».