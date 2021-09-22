المؤبد لـ5 متهمين قتلوا زميلهم وألقوا جثته تحت قطار إسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكماً اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين هم «ع. أ. ط.» عاملة جمع قمامة، و«م. ح. ح.»، عامل جمع قمامة، و«ن. ع. ع.»، عاملة قمامة، و«م. ر. أ.»، عامل قمامة، والسجن 15 سنة للمتهم الخامس «م. م. ع.»، عامل جمع قمامة، لاتهامهم بقتل زميلهم المجني عليه «م. ر. م.»، وذلك بسبب خلاف على جمع القمامة.

أصدرت المحكمة قرارها، في جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عوض محمد إبراهيم خليفة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم أبوالروس، في القضية رقم 13297 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة ثاني.

وكشفت أوراق القضية عن تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثاني، بالعثور على جثة مقطعة أشلاء داخل جوال، أسفل عجلات القطار بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثاني أنه على أثر خلاف بين المجني عليه وعدد من زملائه العاملين في جمع القمامة، فقد اتفق المتهمون فيما بينهم على قتل المجني عليه، وتربصوا به، وعند مشاهدته سدد له المتهم الثاني طعنة نافذة في الرقبة بسلاح أبيض «مقص»، بينما قامت المتهمة الأولى بضربة بأداة حادة على رأسه، وقام باقي المتهمين بالإمساك بالمجني عليه وكتم أنفاسه، حتي أتموا جريمتهم وفارق الحياة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين بعد الانتهاء من جريمتهم، قاموا بوضع جثة المجني عليه في جوال وحملوه الي قضبان السكة الحديد، وتركوه تحت قضبان السكة الحديد حتي دهسه القطار وقطعة إلى أشلاء، قاصدين من ذلك إخفاء جريمتهم، إلا أن التحريات توصلت إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة، فتم تحديد الجناة والقاء القبض عليهم، وبعرضهم علي النيابة العامة اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، فقررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.