عمرو عرفة عن تعاقده على مسرحية «العفريت» مع منة شلبي: «في علم الغيب»

كشف المخرج عمرو عرفة، عن احتمالية دخوله مشروع فني جديد يجمعه بالفنانة منة شلبي، خلال الفترة المُقبلة، رافضًا الإفصاح عن تفاصيله بعد.

وقال المخرج عمرو عرفة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ «المشروع لازال في علم الغيب.. فيه كلام فعلًا بس لسه لم يدخل حيز التنفيذ».

وكانت ترددت أنباء، خلال الساعات القليلة الماضية، عن تعاقد المخرج عمرو عرفة، على مسرحية كوميدية، من بطولة الفنانة منة شلبي وتأليف أيمن بهجت قمر، تحت عنوان «العفريت».

عمرو عرفة يواصل تصوير فيلم «أهل الكهف»

في سياق آخر، يواصل المخرج عمرو عرفه، تصوير فيلم «أهل الكهف» للفنانين خالد النبوي ومحمود حميدة، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المُقبلة، حيث لم يتحدد موعد عرضه في دور العرض السينمائي بعد.

وتدور احداث الفيلم في عام 250 ميلاديًا، حول صراع الإنسان مع الزمن، والذي يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلي الحياة بعد نوم بستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

فيلم «أهل الكهف» من بطولة الفنان خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمود حميدة، ومصطفي فهمي، وعمرو عبد الجليل، وأحمد فؤاد سليم، وريم مصطفي، وصبري فواز، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهاجر أحمد، وماجد المصري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور.

تفاصيل آخر أعمال عمرو عرفة

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو عرفة، فيلم «من 30 سنة»، الذي تدور أحداثه حول «عمر» الذي يعود من الخارج، لكي يقوم بتقسيم ثروته على عائلته التي تتكون من 9 أفراد بالتساوي، ولكنه يخبرهم أن أمواله ملعونة ولعنتها تطارد من يحصل عليها في كل مكان يذهب إليه، وبالفعل يقتنع ابن عمته عماد صلاح الدين بالأمر بعد وقوع الضحايا بطريقة غريبة بين أفراد العائلة علي التوالي، ويحاول كشف اللغز وراء اللعنة ليكتشف أن الأمر أكثر تعقيداٌ من مجرد لعنة.