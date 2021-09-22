ساندي عن أزمتها مع «سمكري البني آدمين»: مش مستنية شهرة ولا تريند

أكدت الفنانة ساندي، أنّ طرح أغنيتها الجديدة «رسالة منك»، في هذا التوقيت، بالتزامن مع أزمتها الأخيرة الخاصة بإصابتها بسبب يوسف خيري المعروف إعلامياً بـ«سمكري البني آدمين»، محض صدفة، لاسيما أنها تُحضر هذه الأغنية منذ فترة طويلة، قائلة: «كنت عاوزة الناس تخرج من مود الأزمة مع السمكري، خصوصًا إنها بدأت تزعجني شخصيًا».

وقالت ساندي، خلال ندوتها في «الوطن»، إنّ أزمتها مع «سمكري البني آدمين»، صارت تأخذ مسارًا آخر، بسبب تصريحات والد يوسف خيري ومحاميه، متابعة: «بقى فيه تشهير بيّا، وحسيت إني محتاجة أخرج برة مود الأزمة لأنها أثرت عليّا نفسيًا».

وترى أنها لم يكن لها ذنب في هذه الأزمة، سوى أنها خرجت في مقاطع فيديو مصورة تُحذر فيه جمهورها من «سمكري البني آدمين» والمخاطر الصحية التي يُسببها لعملائه، قائلة: «قلت من سنتين الكلام ده، فجأة الناس انتبهت دلوقتي، إنّه بيشكل خطر على المواطنين».

وأبدت «ساندي» استياءها الشديد، من الهجوم التي تعرضت له من قِبل البعض، بعد أزمتها مع «سمكري البني آدمين»، موضحة «لقيت ناس بتدافع عنه وتقول عليا إني بهاجمه لمجرد إنه ناجح.. وده كلام زعلني لأني مصرية وبغير على بلدي جدًا، وتحدثت بمنتهى الأمانة، وقلت إن الراجل ده عملي إصابة وكان هيجيب لي شلل رباعي، مش في بالي خالص التريند ولا حاجة خالص».

وأشارت إلى أنّ «نقابة العلاج الطبيعي حركت شكوى ضد يوسف خيري، قبل عامين، بعد شكوتي، وبالفعل تم حبسه مرة، لكن تم إخلاء سبيله بكفالة، رغم إنه عملي إصابة وخرج الغضروف من مكانه وبقى ضاغط على النخاع الشوكي».

وأوضحت أن «سمكري البني آدمين» ليس طبيبًا رغم ادعائه بأنه طبيب علاج طبيعي، مؤكدة «قلت للأطباء اللي بيعالجوني إنه مزور ومش طبيب، خلوا بالكوا».