هنا الزاهد تهنئ ساندي بعد طرح «رسالة منك».. والأخيرة ترد: «بحبك»

هنأت الفنانة هنا الزاهد، المطربة ساندي، بعد طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة «رسالة منك»، خلال الساعات الماضية، حيث كتبت لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، قائلة «مبروك»، وردت عليها ساندي بقولها «بحبك»، وذلك بعد شهور من الخلافات بينهما.

الخلاف بين هنا الزاهد وساندي استمر لمدة عام

تأتي تهنئة هنا الزاهد للفنانة ساندي، بعد مرور وقت من سوء التفاهم الذي اندلع بينهما، على خلفية تصريحات ساندي في لقاء تليفزيوني، بأنها غاضبة من عدم تهنئة «هنا» لها بعد طرح ألبومها الجديد، بالرغم من أنها قدمتها معها في فيلم سينمائي جمعهما سويًا وهو فيلم «خطة جيمي» عام 2014.

تصريحات ساندي أغضبت هنا الزاهد التي ردت بدورها عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» وقولها: «الأستاذ الكبير محمد صبحي هو أول من أدخلنّي عالم التمثيل سنة 2009، مش حد تاني، وكان شرف ليا وشكرًا».

وكانت هنا الزاهد عملت في صغرها مع الفنان محمد صبحي من خلال مسلسل «ونيس وأحفاده»، حيث جسدت شخصية «هايدي» ابنة الفنانة وفاء صادق التي لعبت شخصية ميس شقيقة مايسة.

وعادت ساندي، لتؤكد أنها لم تكن تعلم بمشاركة هنا الزاهد للفنان محمد صبحي في عمل فني، وفي كل الأحوال كانت ترى أن «وشها حلو عليها» بعد اختيارها من قِبل تامر حسني للعمل معه بعد مشاهدتها في فيلم «خطة جيمي».

ساندي بادرت بتهنئة هنا الزاهد بعيد ميلادها في يناير الماضي

وبعد مرور عام، بادرت ساندي بالتصالح مع هنا الزاهد، بعد تهنئتها في شهر يناير الماضي بعيد ميلادها، وأعادت «هنا» نشر تهنئة ساندي لها عبر حسابها بـ«إنستجرام».

أغنية «رسالة منك» كلمات وألحان ماجد الشرقاوي

أغنية «رسالة منك» التي طرحتها الفنانة ساندي، عبر موقع المشاهدات «يوتيوب» من كلمات وألحان ماجد الشرقاوي، توزيع كريم عبدالوهاب.

ومن كلمات أغنية ساندي «رسالة منك»:

يوم جديد من غير ما اسمع بصوتك صباح الخير

من غير ما أشوف رسالة منك

بتقولي قومي وحشتيني

قلبي فيه الخير استحمل بعادك

آه من الليل ومن المكان اللي جمعنا

بالليل بموت وأنا بفتكر

أوقات بخاف العند يكون قساني أو قساك

بقول عايز ينسى وأكيد فاكرني عايزة أنساه

سيبنا الوقت يضيع

البعد خلى قلوبنا تبيع

ماتت أكيد جوانا حاجة رجوعنا صعب يرجعها

على شماعة النصيب علّق حكايتي وامشي وأغيب

تعالى نسيب الوقت يسوقنا جايز يقدر ينسينا.