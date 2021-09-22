إعادة تسيير الحركة المرورية بطريق «دمنهور - حوش عيسى»

في استجابة فورية وسريعة لمقطع فيديو جرى تداوله عبر «فيس بوك» يتضمن استغاثة بعض أهالي مدينة دمنهور بالبحيرة، من وجود بعض التكدسات المرورية وتوقف حركة السير على طريق «دمنهور - حوش عيسى».

بالانتقال والفحص تبين وجود بطء بحركة السير بمدخل الطريق المشار إليه من اتجاه مدينة دمنهور، نتيجة وجود أعمال تبطين لأحد المجاري المائية المجاورة للطريق، دون توقف لحركة السير، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من الخدمات المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحركة المرورية.