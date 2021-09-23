«التعليم» تكشف حقيقة تخصيص رابط للتقديم للتطوع في المدارس

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تخصيص رابطا للتقديم للتطوع في المدارس، مؤكدا: «هذا الكلام ليس صحيحا، ولم نعلنه ولا صحة له»، لافتاً إلى أن الوزارة أعلنت كل التفاصيل المتعلقة بالتطوع لسد العجز في المدارس.

الوزارة أنهت كل الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد

جاء ذلك في تصريحات له، على جروب أولياء الأمور، عبر تطبيق «واتس آب»، مشيرا إلى أن الوزارة أنهت كل الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكداً أن الحضور سيكون نظاميا، وسيتم تفعيل الحضور والغياب، وستكون المنصات التعليمية مكملة للعملية التعليمية وليست بديلة.

تطعيم جميع المعلمين

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه جرى تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا، لضمان سير العملية التعليمية، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على جميع المدارس، بضرورة تسليم الكتب للطلاب، اعتبارا من أول أيام الدراسة.