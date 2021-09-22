حقيقة تأجيل الدراسة.. وزير التعليم يحسم مصير العام الدراسي الجديد

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مصير العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، قائلا: «الدراسة في موعدها ولا نيه للتأجيل»، مؤكدا أن جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بدأت الاستعدادات النهائية، لبدء العام الدراسي الجديد، من حيث تجهيز المدارس وصيانتها، وتعقيمها ضد كورونا بشكل دوري، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مع بدء الدراسة، موضحا أن الوزارة تتابع يوميا كل مستجدات فيروس كورونا، لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث أي أزمات، للحفاظ على سير الدراسة.

لا نيه على الإطلاق بتأجيل العام الدراسي الجديد

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى الاستعداد للعام الدراسي الجديد بشكل مختلف، من خلال تجهيز غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، تكون متصلة بغرف عمليات مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير الدراسة بمختلف المدارس، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية، منوها إلى أن الوزارة نجحت العامين الماضيين في تسيير الدراسة، رغم الصعوبات والتحديات الناتجة عن ظهور جائحة فيروس كورونا.

استعدادات مختلفة لبدء العام الدراسي الجديد بالمدارس

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن جائحة فيروس كورونا لن تؤثر على بداية العام الدراسي الجديد، وأن الوزارة تقوم بتنفيذ خطط شاملة لتعقيم وتطهير جميع المدارس على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مؤكدا أن 769 ألف معلم، تلقوا لقاح كورونا حتى الآن، وسيتم تلقيح جميع المعلمين والإداريين بلقاح كورونا، قبل بداية العام الدراسي الجديد، منوها إلى أن غياب الطلاب عن المدارس أثر تأثيرا سلبيا على مستواهم التعليمي، وأن الوزارة عازمة على تقديم تعليم بجودة عالية لجموع الطلاب بمختلف الفرق الدراسية، تزامنا مع العام الدراسي الجديد.