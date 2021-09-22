وزير التعليم يستعرض صورا من كتاب إنجليزي الثانوية العامة المعدل

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل بعض محتويات كتاب اللغة الإنجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي، وذلك في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

شخصيات مصرية وعالمية على غلاف الكتاب

وكتب شوقي: «ونحن نستعد لبدء عام دراسي جديد وددت أن أشارككم بعض الصفحات من كتاب اللغة الانجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي لهذا العام»، مختتما: «مع تمنيات وزارة التربية والتعليم بتعلم حقيقي ممتع ونجاح باهر لكل الطلاب».

وكان شوقي قد نشر صورة لغلاف الكتاب والذي يحتوي على بعض الشخصيات المصرية والعالمية مثل:

1- ياسمين مصطفى، من دمياط، وهي نابغة مصرية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا وحاصلة على المركز الأول في العالم في مسابقة إنتل للعلوم والهندسة من بين 1700 مشترك من 87 دولة.

2- البطلة فريال أشرف أول فتاة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2021.

3- أحمد الجندي صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2021.

4- بالاضافة إلى الأديب البريطاني الشهير شارلز ديكينز.

وكان شوقي قد هنأ «مدرسة الغريب للتعليم الأساسي» بمحافظة الفيوم، بعد فوزها بلقب «المدرسة المتميزة»، وذلك في الدورة الخامسة من مسابقة تحدي القراءة العربي، حيث حصدت مدرسة الغريب للتعليم الأساسي المركز الأول متفوقة بذلك على 96 ألف مدرسة شاركت في التحدي هذا العام وحصلت على التكريم في الحفل النهائي الافتراضي الذي أقيم مساء أول أمس، وسلم الجائزة عارف عبد الله الطنيجي مستشار سفارة دولة الإمارات في مصر.