طارق شوقي ينشر نماذج لكتب الصف الرابع الابتدائي: الشكل والمتحوى اختلفوا «صور»

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض اللمحات عن محتويات كتب الصف الرابع الابتدائي وذلك في منشورات متتالية له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

«المهارات المهنية» مادة جديدة تضاف لنظام التعليم الجديد

واستعرض شوقي نماذج من كتاب «القيم واحترام الآخر»، مشيرًا إلى أن الوزارة قد انتهت من تأليف وطباعة هذه السلسلة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الرابع الابتدائي لترسيخ هذه القيم لدى أبنائنا منذ الصغر.

كما استعرض شوقي لمحات من كتاب «الدراسات الاجتماعية» معتبرًا أن هذه المادة تقدم هذا العام بفلسفة جديدة تماما.

كما عرض شوقي لمحات كتاب «المهارات المهنية»، مؤكدًا أنها مادة جديدة تضاف لأول مرة وفقا لفلسفة نظام التعليم الجديد.

كما عرض شوقي لمحات من كتاب «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، مشيرًا إلى أنها مادة جديدة تضاف لأول مرة وفقا لفلسفة نظام التعليم الجديد.

وأعرب شوقي عن تمنيات وزارة التربية والتعليم بتعلم حقيقي ممتع ونجاح باهر لكل الطلاب.

وكان شوقي قد استعرض بعض النماذج من كتاب اللغة الإنجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي وعلق «ونحن نستعد لبدء عام دراسي جديد وددت أن أشارككم بعض الصفحات من كتاب اللغة الانجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي لهذا العام..مع تمنيات وزارة التربية والتعليم بتعلم حقيقي ممتع ونجاح باهر لكل الطلاب».

ونشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صورة لغلاف الكتاب والذي يحتوي على بعض الشخصيات المصرية والعالمية ياسمين مصطفى والبطلة الأولمبية فريال أشرف وأحمد الجندي والأديب البريطاني الشهير شارلز ديكينز.