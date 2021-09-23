أول تعليق من ماجدة الرومي بعد تعرضها لإغماء على المسرح

طمأنت الفنانة ماجدة الرومي جمهورها على حالتها الصحية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتبت قائلة: «شكرا جرش شكرا الأردن على كل هالمحبّة».

إغماء ماجدة الرومي على المسرح

وتعرضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، لحالة إغماء وفقدت توازنها في أثناء إحياءها لحفل افتتاح مهرجان جرش الغنائي، منذ ساعات.

وكان سقوط ماجدة الرومي أثناء أداء أغنية «أحبك جدا»، وفور سقوطها أسرع العاملون بالمسرح إليها، من أجل مساعدتها على الوقوف.

برنامج مهرجان جرش

وتحدث مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون، أيمن سماوي، عن برنامج المهرجان، في أثناء استقباله الإعلامية رُلى الهباهبة، بمقر إدارة المهرجان، قائلا: «يتميز المهرجان هذا العام أنه يقام في ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع وخصوصا الوسط الثقافي والفني بسبب جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على كل مناحي الحياة».

وأوضح أيمن سماوي، أن «المهرجان يتميز أيضا بعودة الفرق العالمية إلى مسارح المدينة الأثرية بعد غياب، فمن اليونان (الفرقة اليونانية للفنون الشعبية)، إلى جانب فرقة الفنون الشعبية الأذربيجانية، وتشارك كوريا الجنوبية أيضا بفرقة (b boy)، ومن مصر سيكون هناك عرض مميز لفرقة أوبرا القاهرة للفنون الشعبية».