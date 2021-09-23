أحداث حزينة في الوسط الفني خلال 24 ساعة: «إغماء وكورونا وقلب مفتوح»

شهد الوسط الفني خلال الـ24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار غير السارة من بينها تعرض المطربة اللبنانية ماجدة الرومي للإغماء خلال إحياء حفل افتتاح مهرجان جرش الغنائي، وخلال السطور التالية نستعرض 3 أزمات تعرض لها فنانون..

إغماء الفنانة ماجدة الرومي على المسرح

أصيبت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، بحالة إغماء وفقدت توازنها، أثناء إحيائها لحفل افتتاح مهرجان جرش الغنائي في الأردن، منذ ساعات. وسقطت ماجدة الرومي أثناء أداء أغنية «أحبك جدا»، وعلى الفور أسرع العاملون بالمسرح إليها، من أجل مساعدتها على الوقوف ولكنها فقدت الوعي وتم إجراء الإسعافات اللازمة لها.

إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا

كما فاجأت ريهام سعيد جمهورها عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت قائلة: «بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة اتأثرت واتحجزت في المستشفى من شوية». وأضافت: «إحساس غريب وأنت عندك حاجة مميتة، بتراجع نفسك كتير، وتحاسب نفسك كتير، أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت، كان دائما الغرض نفع الغير، وإظهار الحقيقة».

واستكملت: «شكرا يا رب على حبك ليه وشكرا على ابتلاءتك الكتير اللي بتدل على اهتمامك بيه، إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي وأحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم، يا رب أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت ايه وكانت نيتي دائما ايه، استحملت وصبرت على افترا وظلم كتير».

خالد محمود يخضع لجراحة «قلب مفتوح»

كما فوجئ الجمهور بتداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد إجراء الفنان خالد محمود لعملية جراحية في القلب.

وقال الفنان خالد محمود في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنه خضع لجراحة قلب مفتوح وخرج من المستشفى ويقضي فترة النقاهة بالمنزل، موجها الشكر لكل من اهتم واطمأن على حالته الصحية.