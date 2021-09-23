مي كساب تروّج لحكاية «عقبال عوضك».. الحلقة الأولى السبت المقبل

روّجت الفنانة مي كساب، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، لحكاية «عقبال عوضك»، ضمن حكايات مسلسل زى القمر، التي تعرض ابتداء من السبت المقبل.

وكتبت «مي» قائلة: «ابتداءً من يوم السبت إن شاء الله حدوته عقبال عوضك من مسلسل زي القمر، إنتاج مها سليم، إخراج معتز حسام، تأليف حسن صالح، مدير تصوير كريم عاشور، مهندس ديكور أحمد عزب، استايلست عبير البدراوي، منتج فني تامر فتحي وأحمد فرغلي».

أبطال الحكاية

حكاية «عقبال عوضك» من بطولة «محمد جمعة، إيمان السيد، هالة فاخر، محمد حسني، رباب ممتاز، راندا عبد السلام، محمد حكيم، أحمد جمال سعيد، محمود عامر، سمر عبد الوهاب».

موعد عرض حكاية «عقبال عوضك»

يبدأ عرض حكاية «عقبال عوضك» لـ مي كساب، اعتبارًا من السبت المقبل 25 سبتمبر الجاري، عبر قناة سي بي سي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتدور أحداث الحكاية حول «العنوسة وتأخر سن الزواج».

ايتن عامر بطلة الحكاية الثانية «وأنا قبلت»

ولاقت الحكاية الثانية «وأنا قبلت» من مسلسل زي القمر، نجاحا كبيرا، التي كانت من بطولة أيتن عامر، وتيام مصطفى قمر، وعابد عناني، ومحسن منصور، وأسامة عبدالله، ولبنى ونس، وعزت زين، وشريف الغريب، والعمل قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف، وإخراج معتز حسام.

درة بطلة الحكاية الأولى من مسلسل زي القمر

كما تصدرت الفنانة درة بـ«حكاية غالية» من مسلسل زي القمر، تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وعلقت حينها قائلة: «الحمدلله نهاية مسلسل زي القمر تريند رقم 1 على تويتر».

حكاية «حدوته غالية»، من مسلسل «زي القمر»، يشارك درة في بطولته العديد من النجوم، مثل مراد مكرم، وفرح يوسف، وفراس سعيد، وأحمد حلاوة، وهشام إسماعيل، وعدد آخر من النجوم، إخراج شيرين عادل، وتأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإنتاج سينرجي ومها سليم.