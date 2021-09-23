مصرع طالب غرقا بمياه النيل في أسيوط

لقي طالب مصرعه غرقا في أثناء استحمامه بمياه النيل، خلف قرية النخيل بمدينة أبوتيج في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن اسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج، يفيد وصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوجود حالة غرق شخص بنهر النيل، خلف قريه النخيل بالبندر، دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم وفرق الإنقاذ النهري والإسعاف، وجرى انتشال الجثة بمساعدة الأهالي.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى «يوسف وحيد رجب أبو دومة»، 16 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي.

غرق طالب بأسيوط أثناء الاستحمام في مياه النيل

وكشفت التحريات التي أجراها فريق مباحث القسم، أن الطالب غرق حال استحمامه بمياه النيل، خاصة أنه لا يجيد العوم بصورة كافية.

ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدد حوادث الغرق بأسيوط

وشهدت أسيوط خلال الفترة الماضية العديد من حوادث الغرق، من بينها مصرع صبيا وشابا غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعتي الملاح وقرية العقال القبلي، التابعة لمركز البدارى في المحافظة.

هذا بجانب الحادث الذي لقي فيه طفلا مصرعه غرقا، في أثناء استحمامه بمياه النيل، بجوار كنيسة الأمير تادرس الشطبي، في قرية بني شقير، التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، بالإضافة إلى العديد من الحوادث الأخرى.