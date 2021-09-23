أسعار ومواصفات «نيسان صني 2022».. زيادة سعرية وصلت 15 ألف جنيه

تتوالى الزيادات السعرية على الطرز الجديدة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022 بسبب ظاهرة «الأوفر برايس»، والتي ارتفعت وتيرتها خلال الشهور القليلة الماضية داخل السوق المحلي للعام الجاري 2021.

ومن ضمن السيارات المطروحة بالأسواق سيارة نيسان صني موديل 2022، والتي شهدت زيادة سعرية وصلت إلى 15 ألف جنيه، وترصد السطور التالية قائمة أسعار فئات السيارة خلال شهر سبتمبر الجاري، وأهم التجهيزات الخاصة بها، حسب المُعلن من الموزع المعتمد والوكيل المحلي للسيارة.

أسعار ومواصفات نيسان صني موديل 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، وواجهت 3 منها الزيادة السعرية الأخيرة، حسب المُعلن من عدد من الموزعين للعلامة التجارية «نيسان».

- الفئة الثانية بسعر 226 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 239.500 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 250.500 جنيه.

- وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 15.5 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد «4425 ملم الطول، 1659 ملم العرض، 1500 ملم الارتفاع، 2600 ملم طول قاعدة العجلات».

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 490 لترا.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 157 ملم.

وسائل الأمان في سيارة نيسان صني

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل الأمان، من بينها «وسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج تدعيم الفرامل BA، جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوي، خاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة، وسبويلر خلفي».