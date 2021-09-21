«نيسان ليف» تحصل على لقب أفضل شراء بين السيارات الكهربائية في البرازيل

منذ إطلاقها لأول مرة في عام 2010، واصلت «نيسان ليف» الكهربائية بالكامل لفت الأنظار وحصد الأوسمة، إذ اختارت مجلة كواترو روداس البرازيلية مؤخرًا سيارة نيسان ليف كأفضل عملية شراء بين السيارات الكهربائية حتى 300 ألف ريال برازيلي.

دفع أكثر من 500 ألف سيارة في جميع انحاء العالم

وجرى إطلاق مقصورة «نيسان ليف» التي جرى إطلاقها في البرازيل عام 2019، وسعة الشحن، وتكنولوجيا مساعدة السائق، وأيضًا زيادة عدد الوكلاء من سبعة إلى 44، ما يعد إضافة كبيرة عندما يتعلق الأمر بخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى دفع أكثر من 500000 سيارة ليف، وبيعها في جميع أنحاء العالم لما يقدر بنحو 18 مليار كيلومتر خالية من التلوث، مما يمنع أكثر من 3 مليارات كجم من ثاني أكسيد الكربون من دخول الغلاف الجوي1.

لا تزال Nissan LEAF رمزًا للسيارات الكهربائية، حيث تفوز بقلوب العملاء وتكريمهم في جميع أنحاء العالم، حيث حصلت على سيارة العام 2011 في العالم، وسيارة العام الأوروبية 2011، وأفضل سيارة كهربائية في المملكة المتحدة لعام 2018.

يذكر أن «نيسان» احتفلت العام الماضي، بالذكرى السنوية العاشرة لسيارة «نيسان ليف» الكهربائية وبيع 500 ألف نسخة منذ طرحها لأول مرة.

وقال ماكوتو أوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان: «بمناسبة هذه الإنجازات، نريد أولاً أن نعرب عن تقديرنا لجميع العملاء الذين حضروا معنا في هذه الرحلة المثيرة.. من خلال التحول إلى التنقل الكهربائي، جعلنا العملاء في جميع أنحاء العالم أقرب إلى مجتمع أكثر استدامة ومرونة».

أماكن بيع «نيسان ليف»

وتنتج «نيسان ليف» عديمة الانبعاثات في مصانع في اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتباع في 59 سوقًا حول العالم، ومع استمرار تحسن سعة البطارية وأدائها وكفاءتها، تطورت «ليف» من ركاب المدينة إلى سيارة متعددة الاستخدامات تلبي مجموعة واسعة من احتياجات العملاء وأنماط حياتهم.

وإلى جانب التنقل، ساهمت «نيسان ليف» في المجتمع من خلال المساعدة في توفير الطاقة للمنازل والشركات وتوفير الكهرباء في حالات الطوارئ أثناء الكوارث الطبيعية، جنبًا إلى جنب مع سيارات نيسان الكهربائية الأخرى التي تعمل بمحرك كهربائي، وتواصل «ليف» تمهيد الطريق نحو مجتمع مستدام ومرن وخالي من الانبعاثات.