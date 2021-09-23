«الصحة» تعقد مؤتمرا صحفيا لاستعراض التعاون مع ألمانيا في توفير اللقاحات

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمر مهما بعد قليل، مع السفير الألماني لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

واستقبلت وزارة الصحة والسكان أمس شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا مهداة من ألمانيا لمصر، وأكدت وزارة الصحة والسكان أنّ الشحنة ستخضع لتحليل من قبل هيئة الدواء المصرية، ثم توزع على مراكز تلقي لقاح كورونا في مصر بعد التأكد من سلامتها.

مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية

وأوضحت وزارة الصحة، أنّه جار التوسع في عدد مراكز تلقي لقاح كورونا وعددها 830 مركزا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا أنّ جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعٍ للخوف أو التوتر.

وتابعت الوزارة، أنّ لقاح أسترازينيكا أثبت فعاليته في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلا عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية.

الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس حفاظا على المنحني الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

وحال أخذ اللقاح، شددت الوزارة على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لأن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، بل يخفف شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.