«مصر للطيران» الناقل الرسمي لملتقى شرم الشيخ الثالث للتأمين

في إطار رعايتها للأحداث والمؤتمرات الهامة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، تلعب مصر للطيران دور الناقل الرسمي لملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التامين والمؤتمرالسابع والعشرين للاتحاد الأفرو أسيوي للتأمين وإعادة التامين والمقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 19-22 سبتمبر 2021، حيث يهدف المؤتمر إلى جولة جديدة من تنسيق دعم الجهود على المستويين الإقليمي والعالمي بصناعة التأمين وإعادة التامين وقدرة صناعة التأمين على المواجهة بسبب وباء كورونا واستعراض فرص ما بعد كورونا.

أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم يحضرون الملتقى

وتقدم «مصر للطيران» كل تسهيلات السفر اللازمة بمطاري القاهرة وشرم الشيخ للمشاركين في الملتقى، حيث من المتوقع وجود أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم يمثلون كبرى شركات التأمين وشركات الوساطة العالمية وأعضاء الاتحاد الأفرو أسيوي للتأمين وإعادة التأمين وخبراء التأمين الدولية والجهات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالتأمين.