«مصر للطيران» تطرح تخفيضات على أسعار بعض رحلاتها الدولية

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي، عن طرحها تخفيضات خاصة على أسعار تذاكر رحلاتها من القاهرة إلى العديد من وجهاتها الدولية، وذلك تنشيطا لحركة السياحة والسفر الخارجية.

وأطلقت الشركة تخفيضا بنسبة 35% علي الدرجة السياحية، و15% على درجة رجال الأعمال للسفر من القاهرة إلى تورونتو، عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر 2021 والسفر من 8 أكتوبر حتى 20 ديسمبر المقبل.

تخفيضات عند شراء التذاكر بنسب متفاوتة

كما طرحت تخفيضا بنسبة 15% على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية للسفر من القاهرة إلى موسكو عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر الجاري، والسفر من 28 سبتمبر حتى 25 ديسمبر المقبل.

وعن وجهاتها الأوربية طرحت الشركة تخفيضا بنسبة 15% على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية للسفر من القاهرة إلى باريس أو بروكسل، عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر 2021، والسفر من 4 أكتوبر حتى 20 ديسمبر 2021، ونفس التخفيض للسفر من القاهرة إلى المدن الألمانية فرانكفورت، وميونخ، وبرلين، ودوسلدورف عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر 2021، والسفر من 20 سبتمبر حتى 30 نوفمبر المقبل.

تخفيض سعر تذاكر السفر إلى الكاميرون

كما طرحت مصر للطيران أيضا تخفيض 15% على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية للسفر من القاهرة إلى مدينة دوالا بالكاميرون، عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر الجاري، والسفر من 8 أكتوبر حتى 20 ديسمبر 2021.