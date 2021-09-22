مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي

استضافت مصر للطيران اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 89 للاتحاد العربي للنقل الجوي «AACO» في القاهرة، بمشاركة الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، ورؤساء شركات طيران الخطوط السعودية، الخطوط القطرية ، طيران الشرق الأوسط، والخطوط التونسية.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين، بأن الاجتماع ناقش لآخر مستجدات النقل الجوي والآثار الناتجة عن أزمة «كوفيد 19»، وسبل تعافي شركات الطيران.

وأيدت اللجنة التنفيذية، الأولويات الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد ومن أهمها وضع إرشادات للسلامة للتغلب على الآثار الناتجة عن «كوفيد 19»، الاتجاه لنقلة نوعية للتطور التكنولوجي لمنع التلامس، وأخيراً مواجهة التغير المناخي ووضع هدف بيئي طويل الأمد للوصول إلى «صفر%» انبعاثات، بحلول عام 2050.

انخفاض الطلب على النقل الجوي بنحو 60% في عام 2021

وخلال الاجتماع، جرى تقديم عرض توضيحي عن حال الصناعة، ومعدلات تعافي الاقتصاد العالمي والعربي من جائحة كورونا وارتباطه الوثيق بتعافي النقل الجوي، وأهمية قيام الحكومات بتقديم دعم لشركات الطيران، وإلغاء الإجراءات الاحترازية المشددة وفتح الحدود، التي قد تؤجل تعافي الصناعة إلى عام 2026-2027، حيث أشارت الإحصائات إلى أن شركات الطيران في عام 2021، تعاني من انخفاض الطلب على النقل الجوي بنسب تتراوح من 50 إلى 60%،؜ بالمقارنة بعام 2019.

الجمعية العامة رقم 54 تصدر قرارات استراتيجية وإدارية

كما ناقش الاجتماع شؤون التغير المناخي وآثاره على صناعة الطيران، والالتزامات الدولية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، ووقف القرارت أحادية الجانب من قبل بعض الحكومات بشأن فرض الضرائب البيئية ودعم البنية التحتية واستخدام الوقود المستدام، ودراسة طرق دمجه مع وقود الطائرات لخفض الانبعاثات، وتطوير تكنولوجيا الطائرات. كما جرى عرض تقارير اللجان المختلفة لـ«أكو» والمشاريع المشتركة بين شركات الطيران الأعضاء.

كما وافقت اللجنة التنفيذية على مقترح لمجموعة قرارات استراتيجية وإدارية سيجري إصدارها أثناء فعاليات الجمعية العامة رقم 54 التي ستعقد في شهر نوفمبر 2021.