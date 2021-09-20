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«مصر للطيران» تنقل 7505 ركاب عبر 67 رحلة دولية وداخلية غدا

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الوطن
04:44 م | الإثنين 20 سبتمبر 2021
مصر للطيران

مصر للطيران

تسيّر شركة مصرللطيران، غدًا الثلاثاء، 21 سبتمبر، 67 رحلة جوية، بمعدل 49 رحلة دولية إلى كل من بغداد، وتورنتو، والخرطوم، والكويت، وندجامينا، ولاجوس، وتونس، ودوالا، والدوحة، وأثينا، ولارناكا، ودوسلدورف، ونيويورك، وميلانو، ودبي، والبحرين، وبيروت، والشارقة، ونيروبي، وأديس ابابا، وإربيل، وباريس، وروما، وإسطنبول، وامستردام، وفرانكفورت، وموسكو، وبرلين، وفيينا، وميونيخ، وعمَان.

كما تشير الشركة 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و5 رحلات شحن جوي. وتنقل جميع هذه الرحلات 7505 ركاب.

 

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