مواصفات الموديل الجديد «أودي A4».. الأسعار تبدأ من 890 ألف جنيه

أعلن الوكيل المحلي للعلامة الألمانية «أودي» عن طرح قائمة سيارات موديل العام الجديد 2022 داخل السوق المحلي خلال الأيام القليلة الماضية، ومن ضمن القائمة المطروح سيارة «أودي A4 موديل 2022».

ترصد الوطن خلال السطور التالية قائمة أسعار فئات سيارة «أودي A4 موديل 2022»، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة.

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان المدمجة الفاخرة، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات.

قائمة الأسعار

-الفئة الأولى بسعر 890 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 930 ألف جنيه.

القوة والأداء

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2 لتر 2000 سي سي متصل بشاحن تربو، ينتج قوة قدرها 190 حصان، وعزم أقصى للدوران 320 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 7.5 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 240 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4672 ملم الطول، 1847 ملم العرض، 1428 ملم الارتفاع، وترتفع عن الأرض مسافة 135 ملم).

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 450 لتر.

وسائل الأمان والتجهيزات

تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «6 وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، مثبت ومحدد سرعة، فرامل يد كهروميكانيكية، للتذكير بربط حزام الأمان للسائق والراكب الأمامي، نظام تنبيه ضد السرقة، تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX، قفل للأطفال يعمل كهربائيًا».