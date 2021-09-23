«الصحة»: 100% من سيارات الإسعاف المصرية تصنيع شركات ألمانية

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن العلاقات بين مصر وألمانيا شهدت الكثير من النجاحات، مشيرة إلى أن 100% من سيارات الإسعاف تصنيع الشركات الألمانية مثل مرسيدس وفولكس.

ولفتت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى أن معظم أجهزة التكنولوجيا الخاصة بالأجهزة التشخيصية وبخاصة في مجال الأشعة المتقدمة بمصر، من صناعة شركة سيمنس الألمانية.

وأضافت «زايد»: «نستخدم أدوية كثيرة من تصنيع شركات ألمانيا، ومن ثم فإن العلاقة بين القطاع الصحي المصري والحكومة والشركات الألمانية قوية، ومن ضمن المقاصد التي نتعلم منها ونقرأ تقاريرها بشكل دوري، معهد روبرت جوخ الخاص بالتقارير والنشر الطبي في مجال الوبائيات».

وعقدت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد، مؤتمرا صحفيا بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، لاستعراض جهود التعاون بين مصر وألمانيا في مجال توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

زايد: الأجهزة الطبية في مصر من توقيع «سيمنس» الألمانية

وسلطت وزيرة الصحة الضوء على حجم التعاون المصري الألماني في مجال الأجهزة الطبية والتشخيصية، لا سيما في مجال الأشعة المتقدمة، مشيرة إلى أن معظم الأجهزة السابق ذكرها تستوردها مصر من شركة سيمنس الألمانية.