هالة زايد: لم أتخيل أن أكون وزيرة صحة.. وعمري ما سعيت لمنصب

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ حلمها الأمثل هو أن يتلقى الطبيب المصري، والعاملون في القطاع الطبي من التمريض والصيادلة، أعلى تعليم طبي ومهني بشكل مستمر.

أتمنى ألا يكون هناك فارق في تقديم الخدمات بين القطاعين الخاص والعام

وأضافت «زايد»، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الأحد، أنّ حلمها أيضًا بألا يكون هناك فروق في تقديم الخدمة ما بين القطاعين العام والخاص، وأنّ يكونوا في أعلى مستويات لهم، ولا يكون هناك فارق بين الأطباء المصريين أي كان موقعهم أو مكان عملهم، وأن يحصلوا جميعا على نفس القدر من التعليم المستمر، «لو أنا عملت كده يبقى دي الاستدامة الحقيقية للقطاع الصحي».

زايد: دايما بوصي ولادي وزمايلي متسعاش لمنصب لكن تجيد للعمل

وعن عملها في العمل العام، قالت وزيرة الصحة والسكان: «بقالي 32 سنة بشتغل، عمري ما كنت أتخيل وأنا في الكلية إني أكون وزيرة للصحة، بس دايما كنت بحاول أعمل الحاجة الصح على أد ما أقدر، ودايما بوصي ولادي وزمايلي متسعاش لمنصب، أسعى أنك تجيد للعمل اللي أنت بتعمله حتى لو كان على مستوى إداري بسيط، أتقنه وربنا هو اللي هيحقق ليك إذا كانت دي أمنيتك».

اشتغلت 15 سنة كطبيبة.. وأخدت ماجستير ودكتوراه في الإدارة

وتابعت: «أنا مكنش عندي أمنيات إدارية، واشتغلت 15 سنة طبيبة، لغاية لما حسيت إني ممكن أكون في الإدارة كويسة، فدرستها كويس وأخدت ماجستير ودكتوراه في الإدارة علشان أتقنها، فإتقان العمل هو اللي بيوصل للمراحل، لكن مكنتش أتخيل طبعا أبقى وزيرة للصحة ودي مسؤولية مش هينة».