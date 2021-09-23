8 شروط للترشح لعضوية مجلس أمناء دمياط الجديدة

أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، اليوم، شروط الترشح لعضوية مجلس الأمناء عن السكان.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية، شروط الترشح لعضوية مجلس الأمناء:

1- يشترط فى المتقدم للترشح لعضوية مجلس الأمناء عن السكان، التمتع بالجنسية المصرية وأن يكون من أبوين مصريين.

2- أن يكون له محل إقامة بمدينة دمياط الجديدة مثبت ببطاقة الرقم القومي.

3- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا.

4- أن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب متوسط على الأقل.

5- ألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها.

6- ألا يكون المتقدم قد سبق له المشاركة فى مجالس الأمناء لمدة دورتين كاملتين سابقتين مباشرة على الترشح.

7- تقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة وخالية من أى أحكام.

8- تأدية الخدمة العسكرية قدوة حسنة، أو الإعفاء منها نهائياً طبقاً للقانون (بالنسبة للذكور).

ومن المقرر فتح باب التقدم لعضوية مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة لدورته الجديدة، وتقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز، ابتداء من 3 أكتوبر المقبل، وحتى 17 من الشهر نفسه.