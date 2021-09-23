الصحة: نسعى للاتفاق مع «بيونتيك» الألمانية لتصنيع لقاح كورونا بمصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، يعكس العلاقة القوية بين القيادة السياسية المصرية والألمانية مؤخرا، لافتة إلى دعم ألمانيا لمصر في المجالات الطبية وليس اللقاحات المقدمة لمصر.

ووجّهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر إلى الحكومة الألمانية، لتوفيرها لقاحات كورونا للمصريين، حفاظا على أرواحهم خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى أنّ العلاقة مع ألمانيا شهدت الكثير من النجاحات، خاصة على مستوى سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية، وجميعها من الشركات الألمانية، فضلا عن العديد من العقارات الطبية المستوردة من ألمانيا.

استيراد سيارات إسعاف وأخرى للقوافل الطبية من ألمانيا

وتابعت الدكتورة هالة زايد، أنّ هناك زيارة إلى ألمانيا بنهاية الشهر الحالي، لعقد مزيد من الاتفاقيات، تشمل استيراد عدد من سيارات الإسعاف، وسيارات القوافل الطبية، يتخلله زيارة لمصنع مرسيدس للاتفاق على توفير عدد من السيارات.

اتفاق مع «بيونتيك» الألمانية لتصنيع لقاحات كورونا في مصانع فاكسيرا بمصر

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنّه جار الاتفاق مع شركة بيونتيك، للاتفاق على تصنيع اللقاح كورونا في مصانع فاكسيرا لتوفير اللقاحات لمصر والعالم، وتبادل الحبرات بين البلدين على المستوى الطبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزيرة الصحة والسكان، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، لاستعراض سبل التعاون بين مصر وألمانيا لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

واستقبلت مصر مساء أمس الأربعاء، مليون و500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة أسترازينيكا بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الألمانية، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والسفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.