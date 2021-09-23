الصحة: شراء 1000 سيارة إسعاف و1000 عيادة متنقلة ألمانية بنهاية سبتمبر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّها ستزور ألمانيا بنهاية سبتمبر الحالي، لعقد الكثير من اللقاءات، سواء مع شركة مرسيدس التي تشتري منها مصر 1000 سيارة إسعاف مجهزة بأجهزة طبية ألمانية المنشأ، و1000 عيادة متنقلة للقوافل العلاجية، كجزء من المشروع القومي «حياة كريمة».

وزيرة الصحة تزور ألمانيا بنهاية سبتمبر لشراء 2000

وأضافت زايد، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة: «قد يكون هناك تعاقد على المزيد من المنتجات الخاصة بسيارات الإسعاف أو عيادات القوافل، وزيارتنا لألمانيا ستشهد زيارة لشركة سيمنس ولقاء مع رئيس الشركة للتباحث في الخطة القادمة للسنوات الخمس، بشأن تجهيزات منشآت حياة كريمة أو مستشفيات مشروعات التأمين الصحي الشامل، ليكون لدى شركة سيمنز خطة إنتاجية تحصل عليها خلال السنوات الخمس المقبلة».

ووجّهت وزيرة الصحة والسكان، رسالة شكر من الشعب المصري والحكومة المصرية، إلى الشعب والحكومة الألمانية، على الـ2.3 مليون جرعة من لقاح كورونا، التي أهدتها ألمانيا إلى مصر.