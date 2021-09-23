زايد: بريطانيا رفعت اسم مصر من القائمة الحمراء بعد رؤية خطتنا للقاحات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن حملة «معا نطمئن» حملة لتشجيع المواطنين لحجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، وتابعت الوزيرة في مؤتمر صحفي منعقد الآن أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مطمئن.

مخزون إستراتيجي من الأدوية وتنكات الأكسجين

وأضافت زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن هناك توفير في كل أدوية بروتوكول علاج مصابي كورونا ومخزون إستراتيجي من تنكات الأكسجين، كما أنه سيجري استقبال مواد خام خاصة بلقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة لإنتاج لقاح سينوفاك الصيني المصري.

تقييم بريطانيا لا يقيم عدد الإصابات وإدارة الأزمات

وتابعت أن تقييم بريطانيا لا يقيم عدد الإصابات وإدارة الأزمات، مشيرة إلى أن بريطانيا رفعت مصر من القائمة الحمراء بسبب رؤية خطة مصر لتوزيع اللقاحات وحث المواطنين على حجز اللقاح وحرص الدولة على تطعيم كل العاملين في المؤسسات، «كانت خطوة جيدة لرفع مصر من القائمة الحمراء».

وعقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا هاما، مع السفير الألماني لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

واستقبلت وزارة الصحة والسكان، أمس، شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا مهداة من المانيا إلى مصر، وأكدت وزارة الصحة والسكان على أن الشحنة سوف تخضع إلى تحليل من هيئة الدواء المصرية، ومن بعد ذلك يتم توزيعها على مراكز تلقي لقاح كورونا في مصر.