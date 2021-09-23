الصحة: «معا نطمئن» منحت 50 ألف مواطن مواعيد فورية للحصول على اللقاح

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرة «معا نطمئن»، تستهدف تشجيع المواطنين على سرعة التسجيل وبخاصة مع تدفق المزيد من اللقاحات، موضحة أن الغرض من المبادرة؛ تشجيع أهالي المحافظات على تلقي اللقاحات.

مد مبادرة «معًا نطمئن»

وأشارت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الذي عقدته بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، إلى مد المبادرة لمدة شهرة بعد أن كانت 10 أيام، لافتة إلى أنها جابت 21 محافظة خلال أسبوع، وسجلت 50 ألف مواطن ومنحتهم مواعيد فورية للحصول على اللقاحات.

وزيرة الصحة تشكر ميركل

وشكرت «زايد»، وزيرة الصحة والسكان، المستشارة الألمانية أنيجلا ميركل على إسهاماتها الكبيرة على مدى 16 عاما في مجال السياسة العالمية، فضلا عن العلاقة الوطيدة التي تركت أثرًا كبيرًا بين مصر وبرلين.

وأضافت أن ميركل قدوة كبيرة في القيادة للعالم أجمع، قائلة: "نتمنى لمن يخلفها تحقيق المزيد من النجاحات وتوطيد العلاقات بين البلدين".

بريطانيا ترفع اسم مصر من القائمة الحمراء

وكشفت وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد، عن رفع اسم مصر من القائمة الحمراء البريطانية المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، بعد اطلاع الجانب البريطاني على خطة مصر لتوزيع اللقاحات والحرص على تطعيم جميع العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وكانت وزيرة الصحة والسكان، عقدت مؤتمرا صحفيا، استعرضت خلاله سبل التعاون بين مصر وألمانيا في مجال توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».